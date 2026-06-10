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Osmaniye'de depremlerde hasar alan tarihi okulun restorasyonu tamamlandı

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Osmaniye'de 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alan 115 yıllık Yedi Ocak İlkokulu, restorasyonun tamamlanmasıyla yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılacak. Okul, MHP lideri Bahçeli'nin de öğrenim gördüğü tarihi bir yapı.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan ve restorasyonu yapılan tarihi Yedi Ocak İlkokulu, yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan 115 yıllık Yedi Ocak İlkokulunda, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de öğrenim gördüğü ilkokul, restorasyonun tamamlanmasıyla yeni eğitim öğretim yılı için hazır hale getirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, gazetecilere, tarihi okulun depremlerde ciddi hasar aldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü projeyle okulda çalışma gerçekleştirildiğini belirten Albak, şöyle konuştu:

"Eski binanın da içinde bulunduğu 2 bin 850 metrekarelik kampüs alanına 17 derslikli modern bir eğitim binası, spor salonu, yemekhane ve sığınak kazandırıldı. Çevredeki yoğun yapılaşmaya rağmen alan en verimli şekilde kullanıldı. Okul hem tarihi dokusu hem de modern imkanlarıyla önümüzdeki eğitim öğretim döneminde yeniden açılacak."

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman
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