Depremin vurduğu Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'nın en eski fırıncısı, Eyyamı Bahur sıcaklarında da ocak başında çalışmaya devam ediyor. Enkaz kent Hatay'da, Antakya'nın kalbi olarak nitelendirilen tarihi Uzun Çarşı'da esnaf iş yerlerini açarak toparlanma sürecine geçti.

Tarihi Uzun Çarşı'nın en eski fırıncısı 'Eyyam-ı Bahur' sıcaklarına rağmen ocak başına geçiyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'nın en eski fırıncısı, Eyyamı Bahur sıcaklarında da ocak başında çalışmaya devam ediyor.

Enkaz kent Hatay'da, Antakya'nın kalbi olarak nitelendirilen tarihi Uzun Çarşı'da esnaf iş yerlerini açarak toparlanma sürecine geçti. Asrın felaketi olan adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkıma uğrayan şehirlerden birisi de Hatay olmuştu. Antakya'nın kalbi olarak nitelendirilen tarihi Uzun Çarşı'da esnaf yeniden kepenklerini açarken, bölgenin en eski fırıncısı olan 62 yaşındaki Yunus Bucak da tekrar çalışmaya başladı.

Eyyamı Bahur sıcakları etkisini gösterirken Hatay'da güneş altında sıcaklıklar 40 dereceleri geçiyor. Bu sıcaklarda ocak başına geçen Yunus Bucak, üretime devam ediyor.

7 yaşındaki beri fırıncı olduğunu dile getiren Yunus Bucak, "Sıcaklarda çalışmak çok zor ama biz alıştık. Zorlukları geride bıraktık, vücut alıştı. Binlerce şükür yaşıyoruz işte. Allah'ın izniyle devletin kuvveti ve desteğiyle inşallah daha iyi olacağız" dedi.