Haberler

Restore edilen tarihi cami, ramazanda ilk teravih namazıyla ibadete açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan 16'ncı yüzyıl tarihi Tasmakıran Cami, ramazan ayının ilk teravih namazında yeniden ibadete açıldı. Cami, deprem sonrası hasar gören yapısı tamamen yenilenerek şehre kazandırıldı.

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan 16'ncı yüzyılda yapılan tarihi Tasmakıran Cami, ramazan ayının ilk teravih namazında yeniden ibadete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı, Melikgazi ilçesinde bulunan ve 16'ncı yüzyılda inşa edilen Tasmakıran Camii'nde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda cami, ramazan ayının ilk teravih namazında ibadete açıldı. Teravih için camiye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Allah'a şükrediyoruz. Bir ramazan ayına daha eriştik. Bugün ilk teravihimizi eda edeceğiz. Şu anda bulunduğumuz Tasmakıran Cami'nin deprem sonrası görmüş olduğu hasar nedeniyle tamamen yeniledik. Baştan sona restore ettik ve bu eseri şehrimize kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu, cemaati bol olsun diyoruz. Amacımız yok etmek değil, geleceğe taşımak. Tarihi 1350'li yıllarda yapıldığı rivayet ediliyor. Aynı zamanda hemen yanı başındaki Tasmakıran Çeşmesi'ni de restore ettik" dedi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! Sadece 3 suç kapsam dışı

Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! 3 suç kapsam dışı
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti
Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti
Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! Sadece 3 suç kapsam dışı

Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! 3 suç kapsam dışı
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi