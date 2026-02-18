Restore edilen tarihi cami, ramazanda ilk teravih namazıyla ibadete açıldı

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan 16'ncı yüzyılda yapılan tarihi Tasmakıran Cami, ramazan ayının ilk teravih namazında yeniden ibadete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı, Melikgazi ilçesinde bulunan ve 16'ncı yüzyılda inşa edilen Tasmakıran Camii'nde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda cami, ramazan ayının ilk teravih namazında ibadete açıldı. Teravih için camiye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Allah'a şükrediyoruz. Bir ramazan ayına daha eriştik. Bugün ilk teravihimizi eda edeceğiz. Şu anda bulunduğumuz Tasmakıran Cami'nin deprem sonrası görmüş olduğu hasar nedeniyle tamamen yeniledik. Baştan sona restore ettik ve bu eseri şehrimize kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu, cemaati bol olsun diyoruz. Amacımız yok etmek değil, geleceğe taşımak. Tarihi 1350'li yıllarda yapıldığı rivayet ediliyor. Aynı zamanda hemen yanı başındaki Tasmakıran Çeşmesi'ni de restore ettik" dedi.

