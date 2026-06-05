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Niğde'de restorasyonu tamamlanan Sungurbey Camisi ibadete açıldı

Niğde'de restorasyonu tamamlanan Sungurbey Camisi ibadete açıldı
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Niğde'de 1316-1335 yılları arasında inşa edilen tarihi Sungurbey Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı. Açılışta dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve cemaate lokma ikram edildi.

Niğde'de 1316-1335 yılları arasında inşa edildiği değerlendirilen tarihi Sungurbey Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Restorasyon sürecinin sona ermesiyle camide düzenlenen programda, dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Cuma namazının kılınmasının ardından cemaate lokma ikram edildi.

Açılışa, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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