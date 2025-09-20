Tarihi Köprü Sel Sularına Kapıldı
Artvin'in Borçka ilçesindeki Aksu Deresi üzerindeki asırlık köprü, sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Restore edilmiş olan köprü, ilçe merkezinde önemli bir geçiş noktasıydı.
TARİHİ KÖPRÜ DE SELE DAYANAMADI
Artvin'in Borçka ilçesinden geçen Aksu Deresi üzerinde yer alan asırlık tarihi köprü de sel sularına dayanamayarak yıkıldı. İlçe merkezinde araç ve yaya geçişini sağlayan, uzun yıllardır kültürel anlamda da önem taşıyan ve bir süre önce restore edilen köprünün yıkılmadan önce ve sonraki hali kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel