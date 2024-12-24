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Tarihi Kara Mustafa Paşa Camii Restorasyon Çalışmaları Sona Erdi

Tarihi Kara Mustafa Paşa Camii Restorasyon Çalışmaları Sona Erdi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 1665 yılında inşa edilen Kara Mustafa Paşa Camii'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, son incelemelerini yapmak üzere camiyi ziyaret etti. Camii, 2 Ocak 2025'te Regaip Kandili'nde ibadete açılacak.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde restorasyon çalışmalarında sona gelinen tarihi Kara Mustafa Paşa camiinde Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, incelemelerde bulundu.

1665 yılında IV. Murat'ın sadrazamı Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve kendi adını taşıyan tarihi camii Bursa Vakıflar Müdürlüğünce 2023 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

2 Ocak 2025 Perşembe günü Regaip Kandilinde ibadete açılacak camide çalışmaları yerinde inceleyen Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Yıldız, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Dernek Başkanı Orhan Yağcı ile birlikte son çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Tekin, "Emeklerimizin meyvelerini alıyoruz. İşlerimizin güzel ve tarihe ışık tutacak çalışmalar olduğunu görünce daha bir mutlu oluyoruz. Bu konuda bizlere her zaman yardımcı olan Valimiz Şefik Aygöl, Milletvekilimiz Halil Eldemir'e ve emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ederim." dedi

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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