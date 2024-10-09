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Tarihi Hasan Dede Camisi'nde Yangın Çıktı

Tarihi Hasan Dede Camisi'nde Yangın Çıktı
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Bartın'da 564 yıl önce inşa edilen Hasan Dede Camisi'nde öğle namazı sonrası yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını 2 saatte kontrol altına aldı. Cami imamı yangın sırasında yaşananları ve caminin iç kısmının zarar gördüğünü belirtti.

Kaldırım mahallesinde bulunan 564 yıl önce yapılan tarihi Hasan dede camisinde öğle namazı sonrasında cemaatin çıktığı sırada çatı bölümünde çakan yangın Bartın, Ulus, Abdipaşa, Kumluca belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Bartın ve Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler tarafından 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasıyla ekipleri soğutma çalışması başlatırken, caminin iç kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Cami imamı Nurettin Altekin, "Biz öğle namazından çıktıktan sonra içeride bulunan bayanların bağırışmalarıyla yangını öğrendik. Sonrası bu halde, çok üzüldük"dedi. Polis ekipleri cami çevresine şerit çekerek inceleme başlattı.

564 yıl önce yapılan tarihi camide yangın sonrasında cami içinde bulunan ana taşıyıcı ağaç direklerin sağlam olduğu görülürken, minberdeki bulunan çok sayıda arapça yazının yanmadığı görüldü.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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