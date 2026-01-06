Haberler

Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Güncelleme:
Konya'da tarihi Aziziye Camisi'nin içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde paylaşan genç kız ile yanındaki erkek hakkında soruşturma başlatıldı. Görüntüleri Antalya'dan Konya'ya gelen iki gencin çektiği saptandı.

  • Sosyal medyada, Konya'nın Karatay ilçesindeki tarihi Aziziye Camisi içinde çekilen görüntüler, müzik eşliğinde ve 'Manitayı camide bile darlama işi' notuyla paylaşıldı.
  • Konya İl Emniyet Müdürlüğü incelemesinde, görüntülerin Antalya'dan paylaşıldığını ve motosikletle Konya'ya gezmeye gelen iki genç tarafından çekildiği belirlendi.
  • Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, iki genç hakkında soruşturma başlattı.

Sosyal medya kullanıcısı, Konya'nın Karatay ilçesindeki tarihi Aziziye Camisi içinde çekilen görüntüleri, müzik eşliğinde, "Manitayı camide bile darlama işi" notu ile sayfasında paylaştı. Bu paylaşım, sanal medyada tepki topladı.

ANTALYA'DAN GELMİŞLER

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede; tarihi camide çekilen görüntülerin Antalya'dan paylaşıldığını, motosikletle Konya'ya gezmeye gelen iki genç tarafından çekildiği saptandı.

İKİ GENÇ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki genç hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
