Haberler

Tarihi Bulakbaşı Kemeri'ne su taşıyan hat Sultangazi'deki toprak kaymasında zarar gördü.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarihi Bulakbaşı Kemeri'ne su taşıyan hat Sultangazi'deki toprak kaymasında zarar gördü.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sultangazi'de yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında, tarihi Bulakbaşı Kemeri'ne su taşıyan hat zarar gördü. Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı'ndaki kaymanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alarak tarihi su kemerinin çevresini kapattı.

SULTANGAZİ'de yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında, tarihi Bulakbaşı Kemeri'ne su taşıyan hat zarar gördü.

İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı'nda toprak kayması meydana geldi. Kaymanın ardından, Göktürk'ten Fatih'e uzandığı bilinen Kırkçeşme Su Sistemi'ne ait tarihi Bulakbaşı Kemeri'ne su taşıyan hat zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemi alırken tarihi su kemerinin çevresi kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Sağanak sonrası çaya araç düştü, 1 kişi kayıp

Araç çaya düştü, 1 kişi kayıp! Yakınlarının feryadı yürek dağladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın

Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı

Kaçarken yakalandı! Terörist Mihraç Ural için hesap zamanı
Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı

1 yıllık ağrıların nedeni elle muayenede ortaya çıktı
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin

6-0'lık yıkım sonrası olanlar oldu: Kulübü rezil ettin
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı

Trump çılgına döndü: Bunu yapan vurulmalı
Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri

İşte dev maçların muhtemel 11'leri ve tüm detayları
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

Roma deplasmanında bu manzarayla karşılaştı! Sonrası bomba