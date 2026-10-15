Tarihi Bulakbaşı Kemeri'ne su taşıyan hat Sultangazi'deki toprak kaymasında zarar gördü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sultangazi'de yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında, tarihi Bulakbaşı Kemeri'ne su taşıyan hat zarar gördü. Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı'ndaki kaymanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alarak tarihi su kemerinin çevresini kapattı.
SULTANGAZİ'de yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında, tarihi Bulakbaşı Kemeri'ne su taşıyan hat zarar gördü.
İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı'nda toprak kayması meydana geldi. Kaymanın ardından, Göktürk'ten Fatih'e uzandığı bilinen Kırkçeşme Su Sistemi'ne ait tarihi Bulakbaşı Kemeri'ne su taşıyan hat zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemi alırken tarihi su kemerinin çevresi kapatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı