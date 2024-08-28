Tarihçi ve yazar Necdet Sakaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tarihe ve kültürel mirasa sunduğu katkılarla tanınan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 85 yaşındaki yazar Necdet Sakaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu dün Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan ve sevk edildiği Karabük'teki özel bir hastanede vefat eden Sakaoğlu için Kaleiçi Mahallesi'ndeki evinin önünde Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.

Burada helallik alınmasının ardından Sakaoğlu için merkez İskele Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Sakaoğlu'nun cenazesi, törenin ardından Amasra Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Yazar ve tarihçi Sakaoğlu'nun cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Vekili Yarbay Mete Demircan, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile vatandaşlar katıldı.

Necdet Sakaoğlu kimdir?

Sivas'ın Divriği ilçesinde 1939 yılında doğan Necdet Sakaoğlu, ilkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamladıktan sonra liseyi Erzincan'da bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne girdi ve burada öğrenim gördü. 1963 yılında Amasra ilçesine tarih öğretmeni olarak gelen Sakaoğlu, burada 20 yıl öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevinde bulundu. Yerel tarih, kent tarihi, Selçuklu tarihi, Osmanlı tarihi ve eğitim tarihi konularındaki çalışmaları ile bilinen yazarın çeşitli gazete, dergi ve ansiklopedilerde makaleleri yayımlandı.