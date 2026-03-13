Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşti.
Prof. Dr. Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer