Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi

TARİHÇİ ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede entübe edildi.

Sağlık sorunları sebebiyle özel bir hastanede bir süredir yoğun bakımında tedavi gören 78 yaşındaki tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği öğrenildi.

'DUALARINIZIN YARDIMCI OLACAĞINI UMUYORUZ'

Ortaylı'nın ailesi tarafından dün sanal medyadan yapılan açıklamada, durumunun yakından takip edildiği belirtilerek, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı