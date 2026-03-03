Haberler

Sakarya'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iş makinesine çarpan otomobildeki 62 yaşındaki Fethi Gökçe yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Taraklı-Göynük kara yolu Ankara Caddesi'nde akaryakıt istasyonundan çıkan Fethi Gökçe (62) yönetimindeki 54 EN 177 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iş makinesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Gökçe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gökçe'nin cenazesi incelemelerin ardından Taraklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Diri
