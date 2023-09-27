Taraklı'da Mevlit Kandili Programı Düzenlendi
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Sakal-ı Şerif ziyaret edildi ve dua edildi.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Merkez Çarşı Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid okunmasının ardından İlçe Müftüsü İhsan Kurt tarafından dua edildi.
Daha sonra sandukadan çıkarılan 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, havlu içinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi.
Cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i ziyaret için sıra oluşturan cemaat, salavat getirip dua etti.
Kaynak: AA / Güncel