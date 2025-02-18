Taraklı'da Hafif Ticari Araç Su Kanalına Devrildi: 1 Yaralı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişiden 1'i yaralandı.
Taraklı-Adapazarı kara yolunda seyreden H.Ö. idaresindeki 54 LN 714 plakalı hafif ticari araç, termal kavşağında kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki Ş.Ö, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel