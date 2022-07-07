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Tapuda sahtecilik yapanlara polisten suçüstü baskın

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Tapuda sahtecilik yapanlara polisten suçüstü baskın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tapuda sahtecilik yapanlara yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tapuda sahtecilik yapanlara yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, kendilerine ait olmayan bir araziyi sahte evrak düzenleyerek satmaya çalışan şüphelilerin olduğu bilgisini aldı. Bodrum KOM ekipleri ihbarı değerlendirirken titiz bir çalışma başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelileri takibe alan ekipler, R.K., H.K. ve M.C.G.'yi Bodrum Tapu Müdürlüğü'nde sahte evraklarla yakalayarak gözaltına aldı. Tapuda sahtecilik yapan şüphelilere göz açtırmayan ekiplerin operasyonla ilgili çalışmaları sürerken, gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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- Bodrummuğla
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

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