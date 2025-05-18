Tanrıkulu'ndan Bahçeli'ye Destek: Milli Birlik Komisyonu Gereklidir

Tanrıkulu'ndan Bahçeli'ye Destek: Milli Birlik Komisyonu Gereklidir
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de bir komisyon kurulması çağrısını destekleyerek, 2014'te sundukları yasa teklifinin güncellenip yasayla hayata geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Millletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te bir komisyon oluşturulması çağrısının değerli ve anlamlı olduğunu belirterek,  2014 yılında bu konuda sundukları yasa teklifinin güncellenip Meclis'te komisyonun mutlaka yasayla kurulması gerektiğini kaydetti.

Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "TBMM'de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması" çağrısını değerlendirdi. Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclis'inde Milli Birlik Komisyonu çağrısı yaptı; çok değerli ve anlamlıdır. Bu, komisyonun kurulması fikrinin birinci imza sahibi olarak milletvekillerimizle birlikte 2014 yılında sunduğumuz yasa teklifi çok önemli bir adımdır. Önerimiz, Meclis'in hala gündemindedir. Aradan geçen zamana göre eksikleri güncellenebilir ama mutlaka Meclis'te bir komisyon yasayla kurulmalıdır. 2013 yılından itibaren Mecliste çözümün yol, yöntemlerinin ve gerekli yasa önerilerinin sahibi olarak tekliflerimizi de buraya bırakıyorum; lütfen değerlendirilsin."

Kaynak: ANKA / Güncel
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