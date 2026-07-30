Tankerle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, akaryakıt tankeri ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı-Türkoğlu kara yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Cemil T. (29) yönetimindeki 80 AFM 447 plakalı 25 ton akaryakıt yüklü tanker, kavşakta aynı yöne giden Fatih T. idaresindeki 01 ASV 963 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada refüje savrulan hafif ticari aracın sürücüsü Fatih T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı