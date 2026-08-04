Tankere Tutunan Bisikletlinin Tehlikeli Yolculuğu
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki tankere tutunarak yolculuk yapan bisikletli, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki tankere tutunarak yolculuk yapan bisikletli, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Gaziantep'te dün öğleden sonra Nurdağı-Bahçe kara yolunda ilerleyen bisikletli, önündeki tankerin kasasına tutunarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı