Haberler

Tankere Tutunan Bisikletlinin Tehlikeli Yolculuğu

Tankere Tutunan Bisikletlinin Tehlikeli Yolculuğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki tankere tutunarak yolculuk yapan bisikletli, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki tankere tutunarak yolculuk yapan bisikletli, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gaziantep'te dün öğleden sonra Nurdağı-Bahçe kara yolunda ilerleyen bisikletli, önündeki tankerin kasasına tutunarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi

Cezaevi şartları ağır geldi! İşte pişmanlık dolu ilk sözleri

Özel'den tarihi çağrı! Yeni Parti'nin ilk grup toplantısına damga vurdu

Tarihi çağrı! Yeni Parti'nin ilk grup toplantısına damga vurdu
Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi

Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi
Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu

Cinayet gibi ihmal! İnşaat şefi hayatını kaybetti
Kırım'da asker ateş açtı: 4 ölü

Kırım'da bir asker dehşet saçtı: 4 ölü
Khontkar'ın sahnedeki görüntüsü gündem oldu

Ünlü rapçinin sahnedeki görüntüleri kısa sürede gündem oldu
Özgür Özel'in ilk grup toplantısına damga vuran an! Kendisi de gülmeden edemedi

İlk grup toplantısına damga vuran an! "Gülme" diye uyardı ama...