Tanju Özcan, canlı yayında Abdüllatif Şener'i yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nu yıllarca sizin gibi badem bıyıklılara güvendiği için eleştirdim
Güncel Haberler
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den istifa ettiğini ve Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Abdüllatif Şener'e demediğini bırakmadı. Canlı yayına bağlanan Özcan, "Kılıçdaroğlu'nu yıllarca bu yüzden eleştirdim. Sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yaptığı için. Size verilecek çok fazla cevabım yok değmezsiniz." dedi.
Son dönemlerde CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan eski CHP Milletvekili ve AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Şener, CHP'den istifa ettiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi.