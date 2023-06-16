Tanju Özcan, canlı yayında Abdüllatif Şener'i yerden yere vurdu: Kılıçdaroğlu'nu yıllarca sizin gibi badem bıyıklılara güvendiği için eleştirdim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den istifa ettiğini ve Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Abdüllatif Şener'e demediğini bırakmadı. Canlı yayına bağlanan Özcan, "Kılıçdaroğlu'nu yıllarca bu yüzden eleştirdim. Sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yaptığı için. Size verilecek çok fazla cevabım yok değmezsiniz." dedi.