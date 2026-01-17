(ANKARA) - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinden alınan Tan Sağtürk, Kültür ve Sanat Bakan Danışmanlığı'na getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan görüşmenin ardından Kültür ve Sanat Bakan Danışmanı görevine getirilen Sağtürk, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını Bakanlık düzeyinde sürdürecek.

Bugüne kadar ortaya koyduğu katkılar için Tan Sağtürk'e teşekkür eden Ersoy, "Görev süresi boyunca başarılı işlere imza atan, opera ve balede rekorlar kırılmasının önünü açan Sayın Tan Sağtürk'ün bilgi ve birikiminden Bakanlığımızın farklı alanlarında da yararlanmaya devam edeceğiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.