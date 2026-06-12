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Tamir ettikleri TIR'ın altında kalan baba ve oğlunu, komşu esnaf kurtardı: olay kamerada

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Aksaray'da tamir ettikleri TIR'ın krikosunun inmesi sonucu altında kalan baba ve oğlu, komşu esnaf tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AKSARAY'da tamir ettikleri TIR'ın altında kalan, Bahattin Uslu (40) ve oğlu Mehmet Uslu (17) komşu esnaf tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bir tamir dükkanında meydana geldi. Bahattin Uslu ve oğlu Mehmet Uslu, tamir etmek istedikleri TIR'ın sağ bölümünü hidrolik kriko ile havaya kaldırdı. Baba ve oğlu, ardından da TIR'ın altına girip tamir etmeye başladı. Bu sırada krikonun aniden inmesi sonucu Mehmet Ulu ile oğlu TIR'ın altında kaldı. İş yerinde bulunanların müdahalesi yetersiz kalınca komşu esnaftan yardım istendi. Esnafın çabasıyla havaya kaldırılan TIR'ın altından kurtarılan baba ve oğul, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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