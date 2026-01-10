Bursa'da tam fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da etkili olan fırtına, bir evin bahçe duvarını yıkarak 7 otomobil, 2 kamyonet ve 1 otobüsa zarar verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DEVRİLEN BAHÇE DUVARI 10 ARACA ZARAR VERDİ
Bursa'da saatteki hızı 105,5 kilometreyi bulan tam fırtına nedeniyle, bir evin bahçe duvarını yıktı. Yıkılan duvarın parçalarının üzerine düştüğü 7 otomobil, 2 kamyonet ve bir otobüste hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: Bursa,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel