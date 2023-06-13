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Taliban'dan Türkiye'ye çağrı: Afgan göçmenlere kolaylık sağlayın

Güncel Haberler

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Türkiye'ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Tahran'daki Türk Büyükelçiliği'nde Türk diplomatlar ile bir araya gelen Taliban'ın İran'daki diplomatik temsilcisi Müftü Muhammed Alim Nurani, "Türkiye, İran sınırındaki Afgan göçmenlere kolaylık sağlamalı." dedi.

Afganistan'da 2021 yılında yönetimi ele geçiren Taliban, Türkiye'ye "sığınmacı ve göçmen" çağrısında bulundu. Taliban yönetimi Türkiye'nin İran sınırındaki Afganlara kolaylık sağlayarak ülkeye almasını istedi.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ZİYARET

Afganistan devlet haber ajansı Bakhtar'ın aktardığına göre, Taliban'ın İran diplomatik temsilcisi Müftü Muhammed Alim Nurani, Tahran'daki Türk Büyükelçiliği'nde Türk diplomatlar ile bir araya geldi.

"AFGAN GÖÇMENLERE KOLAYLIK SAĞLANMALI"

Taliban'ın diplomatı Müftü Muhammed Alim Nurani, "Türkiye ve Afganistan'ın siyasi geçmişi çok eskiye dayanıyor. Türkiye, İran sınırındaki Afgan göçmenlere kolaylık sağlamalı. Türkiye'de yaşayan Afgan göçmenler de kötü şartlar altında yaşıyor." dedi.

Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (7)

Dengiz Elm:

Zaten sınırlarımız (hudutlarımız) mültecilere sonuna kadar açık.

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Güray Dilli :

Gelin , gelin , Ensarız biz , Müslüman kardeşlerimizi kabul etmeyeceğiz de ne yapacağız Para yardımı yaparız , AB ülkelerine gitmeyin diye onlarla Geri Kabul Anlaşması imzalar, TC almışlar üzerinden başka ülkelere ilaç pazarlaması yaparız , Pakistan ile Bengladeş Yemenliler de gelsin...

Cevap Yaz230Yayından Kaldır
VATANDAŞ:

Hadsiz. Buna bu yüzü vereler utansız dicemde...

Cevap Yaz220Yayından Kaldır
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