Hüyük'te 39 yıllık öğretmene veda

Konya'nın Hüyük ilçesinde 39 yıl eğitime hizmet eden Talat Peker'e veda edildi.

Merkez Mevlana İlkokulundan emekli olan Talat Peker, öğrenci ve öğretmenler tarafından çiçekler ve alkışlarla uğurlandı.

Hüyük Mevlana İlkokulundan yapılan açıklamada, "Bugün Mevlana İlkokulu ailesi olarak, 39 yıl boyunca eğitime ve öğrencilerine gönülden hizmet etmiş çok kıymetli öğretmenimiz Talat Peker'i saygı ve minnetle uğurluyoruz. 39 yıl, sabırla anlatılan dersler, sevgiyle büyütülen çocuklar, geleceğe umutla hazırlanan nesiller demektir. Talat Peker öğretmenimiz, bilgisiyle yol gösteren, duruşuyla örnek olan, öğrencilerinin kalbinde iz bırakan gerçek bir eğitim neferi olmuştur. Yetiştirdiği her öğrenci, verdiği emeğin en güzel karşılığıdır. Mevlana İlkokulunun hafızasında, güler yüzü, emeği ve öğretmenlik aşkıyla daima yer alacaktır. Bugün bir görev sona eriyor olabilir, ancak bıraktığınız izler ve yetiştirdiğiniz nesillerle öğretmenliğiniz hep yaşayacaktır. Emekleriniz, fedakarlığınız ve eğitime adadığınız bu uzun yol için size yürekten teşekkür ediyoruz. Yeni hayatınızda sağlık, huzur ve mutluluk sizinle olsun." ifadesi kullanıldı.