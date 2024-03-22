Talas'ta Nevruz Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Şuşa Azerbaycan Kültür Evi Derneği tarafından Talas'ta 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Sokağı'nda düzenlenen törene, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

Programda şiirler okundu, 16 Türk devletinin bayraklarıyla gösteri yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, "Hemşehrilerimizle bir araya gelerek gençlerimizin hazırladığı bayrak gösterisini izledik. Bu güzel programda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizin baharın müjdecisi olan Nevruz Bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Programda Yalçın, yakılan ateşin üzerinden atlayıp demir dövdü.