Kayseri'de ikinci el tekstil ürünler, ihtiyaç sahipleri için gıda kolisine dönüşecek

Kayseri'nin Talas ilçesinde yerleştirilecek mobil ikinci el tekstil bağış kutularında toplanan ürünler, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi olarak ulaştırılacak. Talas Belediyesi ve Türk Kızılayı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen projeyle toplumsal dayanışmanın güçlenmesi hedefleniyor.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Şevket Ağmaz arasında imzalanan protokolle, ilçenin belirli noktalarına mobil ikinci el tekstil bağış kutuları yerleştirilecek.

Kutularda toplanan ürünler, Kızılay'a teslim edilerek karşılığında maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gıda kolisi ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, yapılan işbirliğinin toplumsal dayanışmaya önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Paylaştıkça çoğalan ve dayanıştıkça güçlenen bir Talas için çalıştıklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Belediyemiz ile Türk Kızılay Talas Şube Başkanlığımız arasında anlamlı bir protokolü hayata geçirdik. Mobil tekstil bağış kutularımız aracılığıyla toplanan ürünlerin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi olarak ulaşacak olması bizler için son derece kıymetli. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Ağmaz ise işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kullanılabilir durumdaki tekstil ürünlerinin değerlendirilerek gıda yardımına dönüşmesi hem çevre hem de sosyal yardımlaşma açısından büyük bir kazanım. Talas Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
