Haberler

Talas Kaymakamı Memiş ve Belediye Başkanı Yalçın, karla mücadele çalışmalarını inceledi

Talas Kaymakamı Memiş ve Belediye Başkanı Yalçın, karla mücadele çalışmalarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kış çalışmaları için kurulan koordinasyon merkezinde incelemelerde bulunarak, mahallelerde yürütülen çalışmaları ve araç takip sistemlerini değerlendirdi.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye hizmet binasında bulunan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koordinasyon merkezindeki ekiplerden bilgi alan Memiş ve Yalçın, araç içi kamera takip sistemi üzerinden mahallelerde yürütülen çalışmaları izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, beş yıldır faaliyette olan merkezin ulaşımın her alanını kontrol ettiğini belirtti.

Ulaşımda sorun olmadığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu merkez yalnızca belediye hizmetlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda genel asayişe de katkı sunacak şekilde hazırda bekliyor. Bugün itibarıyla 30 mahallemizin tamamında kapalı yol ya da sokak bulunmuyor. 22 kırsal mahallemizi de buradaki ekranlardan anlık olarak takip ediyoruz. Allah afet vermesin, bizler de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Talas genelindeki ulaşımı kesintisiz sağlamak amacıyla faaliyet gösteren merkezde, 184 personel ve toplam 67 araç görev yapıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
İranlı bakanın 'Her şey kontrol altında' iddiası tartışma yarattı

Bakanın iddiası komşuyu karıştırdı! Görüntüler aynı şeyi söylemiyor
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Real Madrid'den kupa töreninde kriz

Real Madrid'den kupa töreninde kriz