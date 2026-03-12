Haberler

Talas'ta İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla program düzenlendi

Talas Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla program düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Talas Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda tarihçi, emekli öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci, Milli Mücadele yıllarını ve Çanakkale'de verilen destansı mücadeleyi sunum ve videolar eşliğinde anlattı.

Talas Belediye Başkanı Yalçın da bu tür programların milli duyguları canlı tuttuğunu belirtti.

Program boyunca Grup Şantiye çeşitli türküler seslendirirken, programın sonunda katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla "Ölürüm Türkiyem" türküsünü hep birlikte söyledi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
