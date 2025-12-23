Haberler

Talas'ta gençler Baykar'ın mühendisleriyle bir araya geldi

Güncelleme:
Talas Belediyesi, E-Spor ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen 'Geleceğe Teknolojik ve Metafizik Bakış' konferansında Baykar mühendisleri gençlerle bir araya geldi. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mühendisliğin insani ve vicdani yönlerini ön plana çıkararak gençlerin geleceği inşa yönündeki önemine vurgu yaptı.

Talas Belediyesi E-Spor ve İnovasyon Merkezi, Baykar'ın mühendislerini gençlerle bir araya getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Teknolojik ve Metafizik Bakış" konulu konferans, Abdussamed Acar, Yusuf Erkan Balık, Çağdaş Gül ve Abdulmelik Bekmez'in katılımıyla gerçekleşti.

Programda, mühendisliğin yalnızca teknik değil, aynı zamanda insani ve vicdani bir sorumluluk olduğu anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ta teknolojiyi, değerler ve aklı vicdanla buluşturan bir anlayışla büyüttüklerini ifade etti.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Geleceği inşa edecek olanlar, sadece iyi kod yazanlar değil, aynı zamanda neyi, neden yaptığını bilen gençlerimizdir. Baykar'ın kıymetli mühendislerini gençlerimizle buluşturmak, onların hayallerine dokunmak bizim için son derece anlamlı."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
