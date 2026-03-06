Haberler

Talas'ta düzenlenen Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması'nda finale belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Talas Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması'nda 9 finalist belirlendi.

Talas Belediyesi ile Kayseri Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması'nda 9 finalist belirlendi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen ve "Mutfakta Dönüşüm Var-Lezzetlerin Sıfırıncı Noktası" sloganıyla hayata geçirilen yarışmada, farklı üniversitelerinden başvuru yapan adaylar arasından finale kalan 9 isim belirlendi.

Sıfır atık yaklaşımını mutfak kültürüyle buluşturan yarışma, gıda israfının önlenmesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve çevre dostu üretim anlayışının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Yarışmanın ilk etabında adaylar, sıfır atık yaklaşımını merkeze alan bir ana yemek hazırlayarak süreci video kaydıyla jüriye sundu.

Başvurular, Kayseri Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Merve Onur, Aşçılık Programı öğretim görevlisi Uğurcan Metin ve Mehmet Nazikgül ile Talas Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personelleri çevre yüksek mühendisi Muhammed Arslantaş ve Yuşa Tamokurdan'dan oluşan ön değerlendirme jürisi tarafından titizlikle incelendi.

Final etabı, 30 Mart Sıfır Atık Günü'nde, Kayseri Üniversitesi Dr. Makbule Çıkrıkçıoğlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Mutfağı'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca 9 finalist, ana yemek kategorisindeki sıfır atık tabaklarını uygulamalı olarak hazırlayacak ve mutfak profesyoneli şeflerden oluşan jüriye sunum yapacak.

Yarışma sonunda birinciye 30 bin, ikinciye 25 bin, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek. Ayrıca tüm katılımcılara katılım sertifikası takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yarışmanın çevresel farkındalık açısından önemli bir adım olduğunu, sıfır atığı gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Belediye olarak okullarda, kamu alanlarında ve günlük yaşamda sıfır atık bilincini yaygınlaştıran birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini anlatan Yalçın, "Mutfakta Dönüşüm Var " yarışmasıyla evlerde ve mutfaklarda israfın önlenmesine dikkat çektiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Resmen rezil kepaze oldu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız

Hedefteki ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Resmen rezil kepaze oldu
Tartıştığı eşini boğdu

Tartıştığı eşini boğdu, polisleri arayıp kendini ihbar etti
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerine kötü haber! Tarih verildi, yine çifte zam var