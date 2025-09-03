Talas'ta 'Belediye Mahallemizde' Uygulaması Bahçelievler'de Devam Ediyor

Talas Belediyesinin kırsalda başlattığı "Belediye Mahallemizde" uygulaması Bahçelievler Mahallesi'nde devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fen işleri, temizlik işleri, park ve bahçeler, ilaçlama ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere tüm belediye ekiplerinin eş zamanlı olarak görev aldığı çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kayserigaz ile Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi de destek veriyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mahallenin ihtiyaçlarını karşılamak için iş makinesi ve personellerle sahada olduklarını ifade etti.

Yalçın, inceleme sırasında personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Uygulamanın planlanan takvim dahilinde ilçenin diğer merkez mahallelerinde de devam edeceği belirtildi.