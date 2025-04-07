Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde Kayıtlar Devam Ediyor

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) iş birliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) dördüncü dönem kayıtları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimlerin devam ettiği merkezde mimari restorasyon ahşap, taş ve demir atölyelerinde her yaştan katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Talas'ın Zincidere Mahallesi'ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan alanda gerçekleştirilen kurslara, herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkes kayıt yaptırabiliyor.

Başvuruların 18 Nisan Cuma gününe kadar Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi'ne yapılabilecek, eğitimlerin ise 21 Nisan-6 Haziran arasında gerçekleşecek.

Öte yandan, kursiyerlerin e-devletten sorgulanabilen sertifika sahibi olacağı TAREM ile unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşaklara aktarılırken, kursiyerlere de gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkanı doğacak.