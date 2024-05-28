Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından yaklaşık 4,5 yıl önce hizmete açılan "Talas Pati Evi", patili dostlara hizmet vermeye devam ediyor.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pati Evi Doğal Yaşam Alanı'nda hem hasta ve bakıma muhtaç patiler tedavi oluyor hem de sahipsiz köpekler rehabilite ediliyor.

Türkiye'de doğal ortama sahip en uygun barınma evi olan ve 17 ayrı bölümün bulunduğu pati evinde yavrulara, yaralılara ve yaşlı patilere veteriner hekim tarafından doğal ortamda özel bakım hizmeti veriliyor.

Doğal 5 mağaranın yer aldığı pati evi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 10 bin patiye ev sahipliği yaptı ve bunlardan 1472'si hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

İsteyen vatandaşların patileri sevebildiği Talas Pati Evi, haftanın 7 günü 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından da gezilebiliyor.

Öte yandan, Talas Belediyesi, Pati Evi'ni nüfusu 75 binden fazla olan belediyelerin geçici barınma merkezi yapma zorunluluğundan yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirerek örnek bir uygulamaya imza atmıştı.

Hayvanseverler ve benzeri dernekler tarafından da takdirle karşılanan Talas Pati Evi, geçen günlerde de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ruhsat alarak Türkiye'deki 3 doğal yaşam alanından birisi olarak tescillenmişti.