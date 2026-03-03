Talas'ın genç futbolcuları başarılarıyla dikkati çekiyor

Talas Belediyespor altyapısında yetişen 3 futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Altı Milli Takım Bölge Oyuncu Seçmeleri'nin ilk etabını başarıyla geçerek ikinci etap için davet aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sarı-lacivertli formalarıyla Talas Belediyespor armasını taşıyan genç sporcular, disiplinli çalışmaları ve sahadaki performanslarıyla dikkati çekti ve milli takımın kapısı aralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, seçmelerin ilk etabında başarılı olan ve 9-10 Mart'ta Adana'da düzenlenecek ikinci etaba davet edilen futbolcular Necati Yılmaz, Gürkan As ve Mehmet Uras'ı tebrik etti.