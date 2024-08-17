Talas Belediyesi Sosyal Tesislerinde Yeni Doğan Köpek ve Yavruları Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu

Talas Belediyesinin sosyal tesislerinden Ali Dağı 360 Kafe'de bulunan mini çiftlikte yeni doğum yapan "Nazlı" isimli köpek ve yavruları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Nazlı" ve 6 yavrusunu ziyaret etti, yavruları kucağına alıp sevdi.

Yavrulara yiyecek ve su da veren Yalçın, "Yeni doğum yapan Ali Dağı mini çiftliğimizin sevimli patisi Nazlı'yı hem besledik hem tatlı yavrularını sevdik. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel çiftliğimizi görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.