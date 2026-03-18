Talas Belediyesi, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı

Talas Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın rahat ve huzur içinde geçmesi için çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayram öncesi camilerde ilaçlama çalışması yapan belediye ekipleri, halıları süpürdü, mihrap ve kitaplıkların temizliğini yapıp gül kukusu sıktı.

Ekipler, ayrıca mezarlıklar içerisinde genel bakım ve temizlik çalışması yaptı.