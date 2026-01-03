Talas Su Medeniyeti Galerisi'nde bisiklet temalı resim sergisi açıldı

Talas Belediyesi Su Medeniyeti Galerisi'nde, sanatçı Tuğçe Kalfa'nın bisiklet temalı resim sergisi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sanatseverlerin ilgisini çeken sergi, bisikleti yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, bireysel ve toplumsal hafızayı temsil eden güçlü bir metafor olarak ele alıyor.

Sergide sanatçının, tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle hazırladığı 15 eser yer alıyor.

Sanatçının "İnsanın içine dönen bir yolculuk" olarak tanımladığı sergi, yarın akşama kadar gezilebilecek.