Talas Su Medeniyeti Galerisi'nde bisiklet temalı resim sergisi açıldı

Talas Belediyesi Su Medeniyeti Galerisi'nde, sanatçı Tuğçe Kalfa'nın bisiklet temalı resim sergisi sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Sergide bisiklet, yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, bireysel ve toplumsal hafızayı temsil eden güçlü bir metafor olarak ele alınıyor. Tuval üzerine akrilik boya ile yapılmış 15 eserin yer aldığı sergi, yarın akşama kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

