Haberler

Talas Belediyesinden bilboardlarla 6 Şubat'ı unutmadı

Talas Belediyesinden bilboardlarla 6 Şubat'ı unutmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Talas Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla billboardlarda hayatını kaybedenleri anarak, acıyı paylaşmanın önemini vurguladı. Belediye başkanı, birlik ve dayanışma mesajı verirken, kaybedilen canları rahmetle andıklarını belirtti.

Talas Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yılı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarına asılan billboardlarda, depremde hayatını kaybeden vatandaşları "Hüzünle, rahmetle" mesajıyla andı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, siyah zemin üzerine yerleştirilen çocuk ve yetişkin ayakkabıları, yarım kalan hayatların sessiz sembolü olarak tasarımın merkezinde yer alıyor.

Üst bölümde "6 Şubat" ifadesi, alt bölümde ise "Hüzünle, rahmetle" sözleri yer alan bilboardlardaki siyah kurdele ise ortak yasın ve milletçe paylaşılan acının evrensel simgesi olarak dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 6 Şubat'ın milletin hafızasında silinmeyecek bir iz bıraktığını belirtti.

Kaybedilen her bir canı rahmetle andığını belirten Yalçın, "Bu acıyı unutmadan, birlik ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
Şerafettin Kılıç: Epstein'in dostu Tom Barrack sınır dışı edilmeli

İfşa olan skandal sonrası TBMM'ye çağrı yaptı: Sınır dışı edilsin