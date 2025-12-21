Haberler

Talas Belediye Başkanı Yalçın lise öğrencileriyle bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştı, gelecek hedefleri üzerine sohbet etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrencilere bilgi ve tecrübelerini anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okulun konferans salonunda düzenlenen programda Yalçın öğrencilere kişisel deyimlerini aktarırken, geleceğe dair hedef ve beklentiler üzerine de fikir alışverişinde bulundu.

Programda gençlerin sorularını da yanıtlayan Yalçın, belediye olarak eğitime ve gençliğe yapılan her yatırımın Türkiye'nin yarınlarına yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

Yalçın, öğrencilere eğitim hayatlarında ve gelecek hedeflerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada

Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title