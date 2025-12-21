Talas Belediye Başkanı Yalçın lise öğrencileriyle bir araya geldi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrencilere bilgi ve tecrübelerini anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okulun konferans salonunda düzenlenen programda Yalçın öğrencilere kişisel deyimlerini aktarırken, geleceğe dair hedef ve beklentiler üzerine de fikir alışverişinde bulundu.

Programda gençlerin sorularını da yanıtlayan Yalçın, belediye olarak eğitime ve gençliğe yapılan her yatırımın Türkiye'nin yarınlarına yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

Yalçın, öğrencilere eğitim hayatlarında ve gelecek hedeflerinde başarılar diledi.