Talas Belediye Başkanı Yalçın, muhtarlarla bir araya geldi

Talas Belediye Başkanı Yalçın, muhtarlarla bir araya geldi
Güncelleme:
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Reşadiye Mahallesi'nde merkez ve kırsal mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Reşadiye Mahallesi'nde merkez ve kırsal mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her ay gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı, Şehit Furkan Doğan Kültür Evi'nde yapıldı.

Toplantıda mahallelerin genel durumu, yürütülen çalışmalar ve yeni dönem projeleri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, Reşadiye'nin hızla büyüyen bir bölge olduğunu ve sosyal tesislerin mahalle hayatına canlılık kattığını ifade etti.

Talas'ın her köşesinde sosyal yaşamı destekleyen yatırımlara devam edeceklerini belirten Yalçın, tesislerin mahalle kültürünü yaşatan ve komşuluğu güçlendiren mekanlar olduğunu kaydetti.

Yalçın, muhtarların yerel yönetimin sahadaki en önemli paydaşları olduğunu ve Talas'taki başarının ortak akılla dayanışma sayesinde mümkün olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
