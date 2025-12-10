Haberler

Kayseri'de düzenlenen Okul Sporları Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi

Kayseri'de düzenlenen Okul Sporları Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları'nda Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, hem kız hem de erkek takımları ile namağlup şampiyonluk elde etti. Antrenör Ahu Topçu, emeğin karşılığını aldıklarını belirtti.

Okulun gönüllü antrenörü Ahu Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldıkları başarının yaklaşık 4 yıl verilen emeğin karşılığı olduğunu bildirdi.

Disiplin, özveri, aile ve okul yetkililerinin destekleriyle büyük bir başarının altına imza attıklarına değinen Topçu, şunları kaydetti:

"Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu olarak hem yıldız kız hem de yıldız erkek kategorilerinde namağlup şampiyon olduk. Grup maçlarımızı 5-8 Ocak'ta Nevşehir'de oynayacağız. Gruplardan çıkarak, okulumuzu ve Kayserimizi Türkiye Şampiyonası'nda başarıyla temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Desteklerinden dolayı Okul Müdürümüz Erol Sarı, beden eğitimi öğretmeni Şafak Afan ve velilere çok teşekkür ederim."

