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Taksiye binebilmek için Arap turist taklidi yapan ve boş valizle gezen genç kadının videosu ses getirdi

Güncel Haberler

Genç bir kadının herhangi bir taksiye binebilmek için Arap turist taklidi yaparak boş valizle gezdiğini ifade ettiği video sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya kullanıcısı bir kişi TikTok hesabından İstanbul'da taksiye binebilmek için Arap turist taklidi yaptığını çektiği bir videoyla anlattı.

"BÜTÜN GÜN BOŞ VALİZLE GEZİYORUM"

Genç kadın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, taksicileri ikna edebilmek için turist kılığında boş valizle bütün gün gezdiğini ifade ediyor.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Yanında taşıdığı valizi de kameraya gösteren kadının kaydettiği görüntü kısa sürede viral oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sosyal Medya İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Eray Içkaya:

ÇOK BARİZ PROVAKATÖR . boynunda ki kolye demeyeceğim dövme . bu coğrafyaya ait olmadığının kanıtı . taksiciler sütten çıkmış ak kaşık değil elbet ama her video ile galyana da gelmemek lazım

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Dogukann:

Taksicilerin zulmüne artık bir son verilmeli. At hırsızı kılıklı tipsiz suratsız dolandırıcı taksicilere bir düzenleme getirilmeli. Yeter vatandaşın çektiği.

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