Taksiye binebilmek için Arap turist taklidi yapan ve boş valizle gezen genç kadının videosu ses getirdi
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Genç bir kadının herhangi bir taksiye binebilmek için Arap turist taklidi yaparak boş valizle gezdiğini ifade ettiği video sosyal medyada viral oldu.
Sosyal medya kullanıcısı bir kişi TikTok hesabından İstanbul'da taksiye binebilmek için Arap turist taklidi yaptığını çektiği bir videoyla anlattı.
"BÜTÜN GÜN BOŞ VALİZLE GEZİYORUM"
Genç kadın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, taksicileri ikna edebilmek için turist kılığında boş valizle bütün gün gezdiğini ifade ediyor.
KISA SÜREDE VİRAL OLDU
Yanında taşıdığı valizi de kameraya gösteren kadının kaydettiği görüntü kısa sürede viral oldu.