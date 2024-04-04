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"Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart seçimleri öncesinde Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programına katılmış ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya gelmişti. Programda konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise "Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sloganı atarak seçimle ilgili kararını açık etmişti.

SEÇİMDE KİMSEYİ DESTEKLEMEDİKLERİNİ İDDİA ETTİ

İstanbul'da mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimlerin ardından yeni bir açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu resmen geri adım attı. Siyasete girmediklerini, yönlendirme yapmadıklarını ve kimseyi desteklemediklerini iddia eden Aksu, kendilerinin de dahliyle 15 kez reddedilen taksi artışı teklifleriyle ilgili olarak da, "Biz hiçbir zaman taksi sayısının artışına karşı çıkmadık. Taksi artışı kanuna hukuka uygun teklif gelirse karşı çıkmayacağız" dedi.

"BİZİM BAKANLIĞIMIZI YAPTI, SEVDİĞİMİZ BİR SİYASETÇİ"

Aksu, seçim döneminde sarf ettiği "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sözlerinin "destek" olarak yorumlanamayacağını da ileri sürerek şunları söyledi: "Kimseyi desteklemedik, biz siyasete girmedik. Murat Kurum, bize, 'ben seçilince, kanun dışı, yasalara aykırı hiçbir düzenleme yapmayacağım' dedi. Salona girdi, salona giren kişiye ne denir? Bizim bakanlığımızı yaptı, sevdiğimiz bir siyasetçi. Bizim konularımızı çözeceğine, bizi üzmeyeceğine dair sözler verdi." Aksu, "Bizim Taksiciler Esnaf Odası olarak 'şu siyasi partiyi destekleyelim, esnafımız şu partiye oy versin' gibi bir açıklamamız olmadı, olmaz. Biz siyasi yönlendirme yapmadık, yapmayız" iddiasında bulundu.

"İBB MECLİSİ HANGİ PARTİDE OLURSA OLSUN..."

Aksu, taksi sorunu konusunda kararların Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) yetkisinde olduğuna, İBB Meclisi'ndeki CHP çoğunluğunun bu durumu etkilemeyeceğini de savundu: "İBB Meclisi, hangi siyasi partide olursa olsun, taksi sayısının artışı vb. gibi konular belediye meclisinin konusu değil, UKOME'nin konusu... Belediye meclisleri buna karar veremez. UKOME'nin siyasi partisi olmaz. UKOME, TBMM'nin kanunlarıyla, Cumhurbaşkanımız tarafından atanan bir teknik heyetten, bakanlık temsilcilerinden oluşuyor. UKOME'nin siyasetle, partiyle hiçbir bağı alakası yok."

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Eyüp Aksu Güncel Haberler

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