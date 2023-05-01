Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Atlı ve köpekli polis ekipleri İstiklal Caddesi'nde devriye gezerken, vatandaşlar ve turistler üstleri arandıktan sonra İstiklal Caddesi'ne giriş yapabiliyor. Taksim Meydanı, Mecidiyeköy Meydanı ve Barbaros Bulvarı'nda çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor.

EDDA SÖNMEZ - SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm çevre demir bariyerlerle çevrildi. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor.

Atlı ve köpekli polis ekipleri de güvenlik tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'nde devriye geziyor. Meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor.

Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

Mecidiyeköy Meydan'ında ve sokak başlarında çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor. Taksim Meydanı, Mecidiyeköy'den Şişli'ye çıkan yolun girişinde tedbir amacıyla Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) bekletiliyor. Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı ve çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.