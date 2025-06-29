Taksim Meydanı Onur Yürüyüşü İçin Kapatıldı

Taksim Meydanı Onur Yürüyüşü İçin Kapatıldı
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İstanbul Valiliği, Trans Onur Haftası kapsamında düzenlenecek Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim Meydanı'na yaya girişlerini kapattı. Ayrıca, bazı metro hatları da kapatıldı.

İSTANBUL Trans Onur Haftası kapsamında düzenlenecek Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim Meydanı'na yaya girişleri kapatıldı. İstanbul Valiliğinin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından 11'inci İstanbul Trans Onur Haftası kapsamında bugün, Taksim'de düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde önlem alındı. Meydanın çevresi polis barikatıyla kapatılarak yaya girişine izin verilmedi. Taksim Meydanı'na çıkan yollarda araç trafiğine kapatılırken İstiklal Caddesi'ne girmek isteyenlere üst aramasının ardından izin verildi.

'İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPATILDI'

Metro İstanbul sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 08.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları, - M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızın Fulya ve Yıldız istasyonları ile - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araç M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir. M7 hattımızda ise seferlerimiz Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında gerçekleşecektir" denildi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada bazı marjinal grupların toplanma ve yürüyüş çağrıları yaptığı görülmektedir. Toplumun huzurunu, aile yapısını ve ahlaki değerlerini hedef alan bu çağrılara izin verilmemiştir. Kamu düzenini tehdit eden hiçbir toplanma veya yürüyüşe müsamaha gösterilmeyecek, ilgili birimlerce gereği yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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