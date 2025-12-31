Haberler

Taksim'de Yeni Yıl Önlemleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yıla saatler kala Taksim İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, caddeye girenleri üst aramasından geçirirken, atlı ve köpekli polisler de görev aldı.

Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Yeni yıla saatler kala Taksim İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. İstiklal Caddesi üzerinde atlı polisler ve köpekli polisler görev aldı. Kutlamalar öncesi cadde ve çevresinde görevlendirilen polis ekipleri, İstiklal Caddesi'ne girmek isteyen kişilere üst araması yaptı.

Taksim'de yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, metrodan çıkanlara ve caddeye gelenlere üst ve çantalarında arama yaptı. İstiklal Caddesi'nde çok sayıda sivil ve resmi polis ekiplerinin yanı sıra atlı polis ve köpekli polisler olumsuzluklara karşı önlem aldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, bölgede görev yapan polisleri ziyaret edip çalışmaları denetledi. Yıldız, yeni yıl kapsamında alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
Ousmane Dembele 2025'i kasıp kavurdu

2025'e damga vuran adam
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
Madagaskar'da ilk defa M çiçeği vakası tespit edildi

M çiçeği virüsü o ülkede ilk kez görüldü
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı