Taksim'de Yeni Yıl Önlemleri

Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Yeni yıla saatler kala Taksim İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. İstiklal Caddesi üzerinde atlı polisler ve köpekli polisler görev aldı. Kutlamalar öncesi cadde ve çevresinde görevlendirilen polis ekipleri, İstiklal Caddesi'ne girmek isteyen kişilere üst araması yaptı.

Taksim'de yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, metrodan çıkanlara ve caddeye gelenlere üst ve çantalarında arama yaptı. İstiklal Caddesi'nde çok sayıda sivil ve resmi polis ekiplerinin yanı sıra atlı polis ve köpekli polisler olumsuzluklara karşı önlem aldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, bölgede görev yapan polisleri ziyaret edip çalışmaları denetledi. Yıldız, yeni yıl kapsamında alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı.