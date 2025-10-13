Haberler

Taksim'deki Nostaljik Tramvayda Yangın Çıktı

Taksim Meydanı'ndaki nostaljik tramvayda çıkan yangın, vatmanın müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadığı belirlendi.

Doğan Can CESUR / - TAKSİM Meydanı'nda hizmet veren nostaljik tramvayın ön kısmında yangın çıktı. Yolcuların indiği sırada çıkan yangına vatman tarafından müdahale edildi. Vatmanın yangın söndürme tüpüyle söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

Yangın, saat 19.45 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Taksim Meydanı ile Taksim Tüneli arasında hizmet veren nostaljik tramvayın ön kısmında yolcuların indiği sırada yangın çıktı. Vatman Yasin B. (44) yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen teknik ekiplerin kontrollerinde yangının kısa devre nedeniyle çıktığı belirlendi. İncelemelerin ardından tramvay garaja çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

