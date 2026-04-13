Taksim'de yardım etme bahanesiyle alkollü kişinin çantasını çaldılar

Taksim'de alkolün etkisindeki bir kişiye yardım etme bahanesiyle çantasını çalan iki şüpheli, güven timleri tarafından suçüstü yakalandı. Ele geçirilen eşyalar mağdura teslim edilirken, şüpheliler serbest bırakıldı.

TAKSİM'de 2 şüpheli alkolün etkisindeki kişiye yardım etme bahanesiyle, el çabukluğuyla mağdurun çantasını çaldı. B Bölge Güven Timleri tarafından suçüstü yakalanan yaşı küçük Y.E.K. ile diğer şüpheli O.A.'nın üzerinden mağdura ait 390 lira nakit para, taşınabilir güç kaynağı ve şarj cihazı çıktı. 'Yankesicilik' suçundan gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 5 Nisan Pazar günü saat 05.40 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, yankesicilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda, denetimler sırasında 2 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin caddede alkolün etkisinde olduğu anlaşılan bir kişiye yardım ediyor izlenimi verdikleri, ardından da el çabukluğuyla mağdurun çantasını çalarak uzaklaşmak istedikleri belirlendi.

Ekipler yaşı küçük Y.E.K. ile O.A.'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan kontrollerde mağdura ait 390 lira nakit para, 1 taşınabilir güç kaynağı ve 1 şarj cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar mağdura teslim edildi.

'Yankesicilik' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
