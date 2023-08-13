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Taksim'de kısa mesafe yolcu seçen taksicilere denetim

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Taksim'de kısa mesafe yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 436 lira cezai işlem uygulandı.

Taksim'de kısa mesafe yolcu seçen ve taksimetre açmayan taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 436 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik polisleri, Taksim Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde araçlar tek tek durdurularak taksi şoförlerinin belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 6 taksi şoförüne 436'şar TL para cezası kesildi.

"Taksiciler olarak hiçbir hakkımız yok"

Denetlemeye takılan taksi şoförü İsmail Altan, "Taksiciler olarak hiçbir hakkımız yok. Müşteriler bizi eziyor. Hakkımızı savunmak gibi bir şansımız yok. Gelen bizi eziyor, giden bizi eziyor. İllaki sürücüyü suçlu buluyorlar" dedi.

Öte yandan denetimlerin süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Taksim Güncel Haberler

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